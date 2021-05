Ruud møter franskmann i første Roland-Garros-kamp

ntbsport

Det ble klart etter torsdagens trekning. Ruud har vunnet begge sine to tidligere kamper mot Paire, som er rangert som nummer 40 i verden. Roland-Garros starter søndag.

I timene før trekningen av hovedtablået dro Ruud fra Mallorca til Paris. Han har ikke vært på charterferie på ferieøya, men trent på Rafael Nadals akademi. Tennislegenden, som har vunnet i Paris 13 ganger, trente med Ruud og flere i oppladningen til grusturneringen.

«Det går fint. Vi har trent tre dager på Mallorca. Er på vei til Paris nå», skriver far og trener Christian Ruud i en SMS til NTB torsdag.

Nytt møte med Thiem?

Ruud er blitt slått ut i tredje runde i turneringen to år på rad. I en av kampene ble det tap mot legenden Roger Federer. I fjor ble det stopp i møtet med Østerrikes verdensfirer Dominic Thiem, og det kan bli en ny duell mellom de to om begge tar seg til fjerde runde.

I en eventuell runde to møter Ruud vinneren av kampen mellom Kamil Majchrzak (Polen) og Arthur Cazaux (Frankrike). Lykkes nordmannen også der, kan han få Hubert Hurkacz i tredje runde.

Polakken er nummer 22 på ATP-rankingen, mens Ruud er plassert seks hakk høyere opp.

Nevnes blant favorittene

I år har Ruud satt seg et mål om å komme seg til uke to av Roland-Garros. Da spilles fjerde runde, kvartfinaler og de andre avgjørende kampene. Nadal er favoritt, men også Ruuds navn nevnes som kandidater av blant annet Eurosport-ekspert Alex Corretja.

Nadal sier selv i et intervju med AFP at ingen er uovervinnelige. Han omtaler Roland-Garros som grustennisens katedral, et sted han har sterke følelser til.

– I år tapte jeg tidlig i Monte Carlo og i Madrid. Jeg håper jeg ikke taper her i Roland-Garros. Alt jeg kan gjøre er å kjempe, sier Nadal.

Felles for de to turneringene Nadal nevner er at Ruud spilte seg til semifinale i begge, noe nordmannen sier gir ham selvtillit før Roland-Garros.

På eksklusiv liste

– Jeg synes jeg har vist at jeg er der oppe blant grusspillerne, og at jeg kan konkurrere mot stort sett alle på grus. Jeg har vunnet kamper mot gode spillere. Det gir meg selvtillit før Roland-Garros i år, sa Ruud forrige uke.

Uttalelsen kom før han vant ATP 250-turneringen i Genève. Ruud er på den eksklusiv lista over spillere som er seedet i årets Roland-Garros.

– Det handler ikke om hvem som er favoritten. Det som betyr noe, er hvem som spiller best, sier Nadal.

