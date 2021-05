Hodestøt ga LSKs første seier i Eliteserien på 14 kamper

ntbsport

Oppgjørets eneste mål kom etter 36 minutters spill. På et presist slått innlegg fra Gjermund Åsen scoret Lehne Olsen bestemt med hodet.

– Dette smakte godt. Det var en jevn kamp, men dem er det mange av i Eliteserien. Så det er deilig å stikke av med seieren. Vi måtte jobbe hardt for det, sa Lillestrøm-trener Geir Bakke til Discovery.

LSK-spillet i forkant var av det pene slaget. Foruten om det vellykkede angrepet skjedde det svært lite foran 20 tilskuere på Åråsen i første omgang.

– Vi må være litt mer offensive i hodet og gå for nummer to, sa Lehne Olsen til Discovery i pausen.

Det kom ingen flere scoringer, men LSK greide for første gang denne sesongen å holde buret rent. Opprykkslaget sto med seks baklengsmål på sine to første seriekamper.

Byttet keeper

Til torsdagens kamp var LSKs franske keeper Alex Craninx byttet ut med Mads Hedenstad Christiansen (20).

– Dette var helt magisk. Gutta trøkket til i duellene. Så var det deilig å få mine første 90 minutter på lenge og debuten i Eliteserien, sa den unge sisteskansen etter kampen.

Christiansen fikk i etterkant ros fra sjefen. Bakke følte han fikk betalt for å gjøre et keeperbytte allerede i tredje serierunde.

– Han var veldig rolig og fin, og han er flink til å vurdere hva som lønner seg. Han har en måte å stå på, som vi verdsetter. For oss var det helt riktig timing at han kom inn nå.

Etterlengtet

Odd-profilen Mushaga Bakenga fikk en scoring annullert for offside etter 20 minutter torsdag. Gjestene var nær 1-1 etter litt over en time i solskinnet. I kjølvannet av et frispark styrte Odin Bjørtuft ballen mot lengste stolpe, men nesten på streken fikk matchvinner Lehne Olsen klarert unna.

Daniel Gustafsson var et stolpetreff fra å gjøre 2-0 med et kvarter igjen på klokka.

Lillestrøm vant ikke noen av sine elleve siste seriekamper i 2019. Det bidro til å sende laget ned fra Eliteserien etter mange tiår på øverste nivå. Først i kamp nummer 14 kom en etterlengtet seier i toppdivisjonen.

Torsdagens seier ga LSKs første poeng i 2021. Odd hadde spilt to uavgjorte kamper før tapet på Åråsen.

– Dette var årsverste. Vi skapte ikke nok og hadde dårlig samhandling. Alt var dårlig, sa Bakenga til Discovery.

Kampene kommer tett for tiden. Allerede søndag skal Lillestrøm til Kristiansund, mens Odd får besøk av regjerende mester Bodø/Glimt samme kveld.

