Smittetilfelle i Sandefjord – avgjørende kamp om håndballopprykk utsatt

Det bekrefter klubbens daglige leder Kjell-Gunnar Dahle overfor NTB onsdag formiddag.

Vinneren av onsdagens kamp ville vært sikret plass i eliteserien neste sesong. Nå er det uvisst når kampen kan spilles.

Den aktuelle Sandefjord-spilleren avga en positiv prøve i forbindelse med tirsdagens trening. Umiddelbart ble treningen avlyst og spillerne sendt hjem i karantene.

– Vi fikk gjennomført en PCR-test av samtlige spillere til morgenen i dag for å dobbeltsjekke, i et håp om at det var en falsk positiv prøve. Det var det ikke, sier daglig leder Dahle.

Han opplyser at den smittede spilleren er symptomfri.

