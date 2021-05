Sjakk-Carlsens selskap med underskudd – tredoblet inntektene

ntbsport

Det opplyser selskapet i en børsmelding. Ordreinngangen økte med 221 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 5,3 millioner dollar, drøyt 43 millioner kroner.

I tillegg opplevde selskapet 50 prosent vekst i inntekt per betalende bruker. Driftsresultatet (EBITDA) endte på minus 2,6 millioner dollar i første kvartal, omkring 21,5 millioner kroner. I meldingen opplyser selskapet at årsaken er at det investerte i vekstinitiativer og ansatte flere utviklere.

– Våre viktigste inntektsdrivere er digitale kurs, abonnementsinntekter og Tour-partneravtaler. Det er ingen tvil om at de kommersielle mulighetene i sjakksporten i liten grad er utnyttet. I årene som kommer vil vi fortsette å drive innovasjon og skalere for å realisere dette potensialet, sier Andreas Thome, administrerende direktør i Play Magnus Group i børsmeldingen.

I første kvartal 2021 hadde Play Magnus Group i gjennomsnitt 58.700 betalende brukere, opp fra 27.600 i samme periode i fjor.

(©NTB)