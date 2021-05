Norske rifleskyttere startet med rekord – så glapp medaljesjansen i skyte-EM

ntbsport

Duestad skjøt 316,2 og Henrik Larsen 315,8 poeng i den første kvalifiseringen. Det ble skutt tre serier à ti skudd hver. 632 poeng var klart best i kvalifiseringen og ifølge arrangøren europarekord.

Norges Skytterforbund opplyser i en epost til NTB at det er kjent at ungarske skyttere oppnådde en enda høyere poengsum under et verdenscupstevne i New Delhi, men at det inntil videre hersker tvil rundt dette resultatet.

De åtte beste lagene i onsdagens kvalifisering i kroatiske Osijek tok seg videre til semifinalen. Der ble det skutt to serier à ti skudd. Her fikk Duestad 208,6 poeng og Larsen 207,5.

Det holdt bare til åttende- og sisteplass. Dermed ble det ingen plass verken i finale eller bronseduell. Med 416,1 poeng var Norge 4,8 poeng fra finaleplass og 3,5 fra bronseskyting.

Det russiske førstelaget knuste Frankrike i finalen, mens 2.-laget slo Israel i kamp om bronsen.

Det andre norske laget i onsdagens konkurranse, Jenny Stene og Simon Kolstad Claussen, endte på 30.-plass med 624 poeng i den første kvalifiseringen. De skjøt henholdsvis 312,5 og 311,5 poeng.

