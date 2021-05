Zucca og Wild holder håp i sluttspillavansementet

ntbsport

De har mulighet til utligne til 3-3 i kamper hjemme i St. Paul natt til torsdag.

Minnesota Wild hadde en strålende 1. periode der de ledet 3-1 i Las Vegas. Mark Stone sørget for at hjemmelaget tok ledelsen 1-0 etter 8.14 minutter, men bare 52 sekunder senere utlignet Minnesota Wild ved Kirill Kaprizov etter assist fra Zuccarello. Zack Parise snudde for Wild knappe tre minutter senere, og 16.34 minutter ut i perioden var det Jordan Greenway sin tur til 3-1.

Scoringene var helt nødvendige for Wild som måtte vinne kampen for å holde liv i sluttspilloppgjøret. Vegas Golden Knights ledet 3-1 i kamper i oppgjøret, og de ville ha avgjort det hele og tatt seg til 2. runde i sluttspillet med nok en seier.

Levende

Alec Martinez reduserte for hjemmelaget i 2. periode, men det hjalp ingenting. Nico Sturm satte pucken i åpen kasse til 4-2-seier med 39 sekunder igjen å spille.

Minnesota Wilds seier betyr at sluttspilloppgjøret lever. De forsvarte seg med liv og lyst etter at de tok ledelsen 3-1. Cam Talbot storspilte i mål. I 2. periode dominerte hjemmelaget fullstendig og vant skuddstatistikken hele 22-1. Talbot mistet aldri hodet og holdt buret rent. I 3. periode måtte han slippe inn et mål, men det hjalp ikke for Vegas-laget denne gangen.

Flott

Zuccarellos assist til 1-1 var av det praktfulle slaget. Den norske 33-åringen viste fine takter da det gjaldt som mest. Han fikk 15.32 minutter på isen.

Minnesota Wild må vinne de to neste kampene også for å ta seg videre i sluttspillet.

