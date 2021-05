To måneder før OL: USA advarer mot reiser til Japan

ntbsport

Tross beskjeden fra myndighetene sier både USAs olympiske og paralympiske komité at de er «trygge» på at amerikanske utøvere kommer til å delta i sommerlekene.

Mandagens advarsel mot å reise til Japan kom fra det amerikanske innenriksdepartementet. I meldingen heter det at frarådingen baserer seg på offentlige helseråd, og også «sekundære faktorer som tilgjengeligheten på kommersielle flygninger, innreise-begrensninger for amerikanske statsborgere og utfordringer med å få virustest-svar innen tre kalenderdager».

Japanske myndigheter var raskt ute med å hevde at det nye amerikanske reiserådet ikke vil påvirke gjennomføringen av OL.

– Det er vår forståelse at dette ikke endrer USAs ståsted med hensyn til å støtte Japans innsats for å holde OL og Paralympics, sa regjeringstalsmann Katsunobu Kato.

Han understreket videre at amerikanere ikke har forbud mot å reise til Japan, men at advarselen er å anse som et råd.

Også den amerikanske OL- og paralympiske komiteen toner ned betydningen.

Japan har den siste tiden opplevd en økning i antall koronasmittede. Det har vært erklært unntakstilstand for Tokyo og åtte andre regioner den siste tiden.

Vaksinasjonsprosessen har samtidig gått tregt. Så langt er kun rundt to prosent av landets befolkning fullvaksinerte. Japanske myndigheter har samtidig opprettet flere massevaksinasjons-sentre som nå skal være operative.

I befolkningen er OL-motstanden betydelig.

