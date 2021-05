Tidligere formel 1-topp Max Mosley er død

ntbsport

Det er den tidligere formel 1-direktøren Bernie Ecclestone som bekrefter Mosleys bortgang overfor det franske nyhetsbyrået AFP.

– Max var som familie for meg. Vi var som brødre. Jeg er på en måte glad for at han ikke behøver å lide lengre, sier Ecclestone.

Han opplyser ingenting om dødsårsaken, men det er kjent at Mosley var rammet av kreft.

Briten var en stor personlighet i internasjonal motorsport. I 1993 ble han valgt til president i Det internasjonale bilsportforbundet (FIA). I perioden som fulgte bidro han sterkt til å skjerpe sikkerheten rundt formel 1-sporten i kjølvannet av Ayrton Sennas død i San Marinos Grand Prix i 1994.

Mosley var president i FIA fram til 2009.

Tidligere hadde han selv vært aktiv fører i formel 2-sirkuset. Karrieren ble avsluttet i 1969.

