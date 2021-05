Kristiansund med ny seier da Godset sløste

ntbsport

Gjestene fra Drammen burde ha gått opp i ledelsen allerede i det sjette minutt. Fred Friday kom alene med keeper, men skuddet gikk rett på Sean McDermott.

Dermed kunne Bendik Bye sende KBK i ledelsen drøye halvtimen senere. Til tross for vedvarende Godset-press kom aldri utligningen, og Kristiansunds andre strake trepoenger var et faktum.

Dermed har Kristiansund virkelig reist seg etter den blytunge starten på sesongen. De kom til eliteseriestarten for to uker siden med 0-11 i målforskjell etter tre treningskamper. I de to første serierundene ble det 0-2-tap mot både Molde og Bodø/Glimt.

16. mai ble det derimot 2-1-seier mot Vålerenga, så pilene har snudd på nordmøre. Nå venter Sarpsborg (torsdag) og Lillestrøm (søndag).

Strømsgodset kom ned på jordda etter 3-1-seieren mot Lillestrøm 16. mai. Den kampen var lagets første denne sesongen. De var et av seks lag som fikk utsatt sesongstarten som følge av lokale koronarestriksjoner. Tromsø og Brann venter i de neste kampene.

