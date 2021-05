Gattuso ferdig i Napoli – klubbeier tok avskjed på Twitter

ntbsport

Det bekreftet klubbeier Aurelio De Laurentiis på Twitter søndag kveld.

«Kjære, Rino (Gattusos kallenavn). Jeg er glad for å ha tilbrakt nesten to sesonger sammen med deg. Takk for arbeidet du har gjort. Jeg ønsker deg suksess uansett hvor du drar. Gi en klem til din kone og dine barn fra meg», skriver De Laurentiis.

Avgangen er ikke overraskende. Gattuso og De Laurentiis skal ha hatt et kjølig forhold til hverandre. Ifølge italienske medier ville Gattuso trolig ha sluttet også om Napoli hadde tatt seg til mesterligaen.

Søndag kveld ville den søritalienske klubben vært kvalifisert for den gjeveste europacupen med hjemmeseier over Hellas Verona, men kampen endte 1-1. Dermed sto Napoli igjen med ett poeng for lite til å passere tabellfirer Juventus.

Amir Rrahmani ga laget ledelsen etter litt over en time, men ikke lenge etter utlignet Davide Faraoni. Napoli greide ikke å presse fram den avgjørende scoringen.

Det betyr at de lyseblå må spille nok en sesong i europaligaen.

(©NTB)