Dårlig vær rammer Giroen: Kongeetappe kortes ned

Endringen gjør at løypeprofilen kuttes fra 212 til 153 kilometer. Det er to tøffe bakker i midtpartiet som tas vekk fra det som på forhånd var sett på som en kongeetappe i det italienske treukersrittet.

I fjorårets utgave måtte rytterne streike for å få Giro-arrangøren til å endre ruten på en etappe. De mente værforholdene var for farlige til å kjøre den opprinnelige løypa.

Klok av skade tok rittdirektør Mauro Vegni i år ingen sjanser. Mandag bestemte han seg for å korte ned etappen da værmeldingene viste dårlige utsikter.

Avgjørelsen ble ikke godt mottatt hos alle. Frustrasjonen var særlig stor blant flere av sammenlagtrytterne, som hadde et håp om at en hard etappe ville gi dem muligheten til å vinne tid på sine nærmeste rivaler.

Aleksandr Vlasov og Damiano Caruso er blant dem som har uttrykt misnøye. Irritasjonen ble neppe mindre da Vegni i et intervju erkjente at været ikke blir så ille som fryktet på de to stigningene som er fjernet.

– Slik det ser ut nå, kunne den opprinnelige ruten vært kjørt, sa Giro-sjefen.

Målgang skjer i Cortina d'Ampezzo etter en avsluttende utforkjøring.

