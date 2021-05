Tempoeksperten Campenaerts vant i Giroen etter langt utbrudd

ntbsport

De to var en del av en større utbrytergruppe på den 147 kilometer lange etappen fra Grado til Gorizia.

Avslutningen ble preget av et kraftig regnskyll. Det gjorde gatene i målbyen glatt. Campenaerts var den som holdt hodet kaldest i spurten på brosteinen. Det var hans første etappeseier i et Grand Tour-ritt.

Søndagens etappe ble preget av en massevelt etter bare to kilometer. 15 ryttere gikk i asfalten, og arrangørene valgte å nøytralisere feltet de neste tre kilometerne.

Tobias Foss var blant syklistene som fikk et ublidt møte med asfalten. Han kom seg på sykkelen igjen. Verre gikk for for hans lagkamerat, nederlandske Jos van Emden, som måtte bryte Giroen.

En gruppe på 15 ryttere kom seg deretter avgårde i brudd og var 12 minutter foran hovedfeltet med den rosa ledertrøyen på det meste.

Foss kom inn med hovedfeltet. Han havnet utenfor topp ti sammenlagt etter lørdagens etappe i fjellene. Nå holder Vingrom-gutten 11.-plassen.

(©NTB)