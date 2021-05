Ingen hjelp for Engen og Wolfsburg i gulljakten

ntbsport

Borte mot Frankfurt ble det 3-2-seier som tar Wolfsburg opp i 56 poeng. Svenske Fridolina Rolfö og Ewa Pajor scoret gjestenes mål i tillegg til et selvmål av Tanja Pawollek.

Storlaget Bayern München hadde få problemer med Leverkusen og vant 4-0. Dermed har de fortsatt et forsprang på to poeng.

Engen spilte hele kampen for Wolfsburg, som nå må håpe på et usannsynlig Bayern München-tap i siste serierunde og samtidig vinne sin kamp.

Målforskjellen til Bayern München er 75-9 og umulig å gjøre noe med for Wolfsburgs 62-16. Uavgjort for Bayern vil holde.

Serien avsluttes 6. juni med Wolfsburg mot niendeplasserte Werder Bremen. Bayern tar imot Frankfurt på 6.-plass.

I nedrykksstriden sikret Sand et godt utgangspunkt for å redde plassen med seier over tabellnabo Meppen. Duisburg har allerede rykket ned.

