Chelsea og Liverpool beholdt mesterligabilletten – Leicester mistet ledelsen to ganger

Chelsea, Liverpool og Leicester skulle gjøre opp om to plasser i neste sesongs Champions League i søndagens Premier League-avslutning, og det var Liverpool og Chelsea som maktet det til slutt.

Leicester måtte vinne og håpe på at Liverpool eller Chelsea tapte poeng.

Chelsea slet mot et tent Aston Villa-lag på bortebane. Aston Villa vant til slutt 2-1. Leicester lå på sin side an til å sikre seg den viktige fjerdeplassen, men Tottenham utlignet og snudde senere kampen. Jamie Vardy scoret to ganger på straffespark, men Harry Kane og et selvmål fra Kasper Schmeichel utlignet stillingen to ganger. Gareth Bale avgjorde kampen like før slutt med to scoringer.

Liverpool vant sin kamp kontrollert 2-0 over Crystal Palace. Etter 18 minutter var Jürgen Klopps menn utenfor topp fire, men det varte kun i 18 minutter.

Sadio Mané scoret begge Liverpools mål. I Birmingham var det Bertrand Traoré og Anwar El Ghazi som scoret Villas mål, mens Ben Chilwell reduserte til 1-2. Chelseas César Azpilicueta ble utvist på overtid.

Underveis i kampene endret topp fire-situasjonen på tabellen seg seks ganger i det som ble en målrik og svært underholdende avslutning på sesongen.

Slik utspilte dramaet seg:

18 minutter: Vardy scoret på straffespark og gikk fra 5.-plass til 3.-plass. Dermed ble Liverpool dyttet utenfor CL-plass.

36 minutter: Mané satte inn 1-0 og sendte de rødkledde opp på 3.-plass. På det tidspunktet ble Chelsea sendt ned til 5.-plass.

41 minutter: Harry Kane banket inn 1-1 for Tottenham, som gjorde at det var Leicesters tur til å ligge utenfor topp fire.

44 minutter: Aston Villas Bertrand Traoré satte inn 1-0 mot Chelsea, men det endret ikke på rekkefølgen for de tre aktuelle lagene. Leicester var fortsatt utenfor topp fire med dårligere målforskjell enn Chelsea.

52 minutter: Vardy scoret på nok en straffe og sørget for 4.-plass med Chelsea utenfor topp fire som lå under 0-1 på dette tidspunktet og trengte to mål.

53 minutter: Anwar El Ghazi satte sikkert inn 2-0 til Aston Villa etter at Jorginho laget et klønete straffespark. Dermed trengte Chelsea tre mål for å sikre seg CL-plass om Liverpool og Leicester holdt på sine resultater.

76 minutter: Men Schmeichel gjorde selvmål i duell med Davinson Sánchez som ga 2-2 for Tottenham og dyttet med det Leicester utenfor topp fire.

87 minutter: Gareth Bales scoring gjorde at Leicester måtte ha to mål i sluttminuttene.

Leicester gjorde det de kunne, og keeper Schmeichel ble med opp på corner mot slutten, men i stedet gjorde Bale 4-2 og tok knekken på Leicesters drøm om mesterligaspill neste sesong.

