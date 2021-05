Kane: – Jeg trenger en ærlig samtale med Tottenham om framtiden

ntbsport

Nylig meldte flere britiske medier at Kane skal ha gitt klubben beskjed om at han ønsker å bli solgt. Spissen er åpenbart misfornøyd med at Tottenham ikke har kjempet i toppen av Premier League de siste to sesongene, noe han også gir uttrykk for i podkasten Overlap.

– Jeg synes definitivt det er en samtale jeg må ha med klubben. Jeg ønsker å spille i de største kampene og oppleve de største øyeblikkene, sier den engelske landslagskapteinen og fortsetter:

– Som i denne sesongen; jeg ser på Champions League og de engelske lagene som gjør det fantastisk der. Det er de kampene jeg ønsker å spille.

Tottenhams styreleder har vært beinhard på at det er uaktuelt å selge Kane, som etter de siste rapportene kobles blant andre til Manchester-klubbene City og United.

– Det er helt klart et punkt i karrieren min der jeg må reflektere over hvor jeg er og ha en god, ærlig samtale med styrelederen. Jeg håper at vi kan ha den samtalen, sier Kane.

(©NTB)