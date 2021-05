Esa godkjente stimuleringsordning – åpnes for søknader fredag

ntbsport

– Jeg er glad for at Esa har godkjent det og at vi straks kan åpne for søknader. Dette er med på å gi forutsigbarhet og trygghet for frivilligheten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

Ordningen som nå er godkjent gjelder for perioden 1. januar til 31. august. Det er satt av 1,45 milliarder kroner til ordninger som dekker merkostnader og mindreinntekter frivilligheten og idretten har som følge av koronapandemien.

– Vi håper at ordningen går raskt gjennom i Esa slik at våre organisasjonsledd og arrangører kan starte søknadsprosessen raskest mulig, sa idrettspresident Berit Kjøll da justeringen av stimuleringsordningen ble offentliggjort i slutten av april.

Hun ønsket justeringen velkommen og sa at hun opplevde at det er lyttet til idrettens innspill.

Søknadsskjema publiseres fredag

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil publisere søknadsskjema og oppdatert informasjon på sine nettsider i løpet av fredag 21. mai. Søknadene skal behandles fortløpende, og midler betales ut puljevis.

For 2021 er det etablert to stimuleringsordninger for idrett og frivillighet:

* En tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi, som er rettet inn mot toppidretten og omfatter seriespill i øverste divisjon i lagidretter, samt nest øverste divisjon i fotball for menn, NM i alle idretter, landskamper, EM og VM, europa- og verdenscup og arrangementer av lignende status.

* En stimuleringsordning for frivillighetssektoren (inkluderer også idrett), der det gis støtte blant annet til utvikling av nye tilbud til medlemmer og befolkningen, ekstrakostnader til smitteverntiltak eller tilskudd til engangskostnader for å omstille virksomheten.

Dekker også inntektsbortfall

Endringene som er godkjent av Esa gjelder den søknadsbaserte delen av ordningen, som nå i større grad gir dekning for inntektsbortfall.

Det er fortsatt anledning til å søke om dekning av merkostnader, men nå dekkes i større grad også mindreinntekter. Det er dekningsgrad på 70 prosent ved helt eller delvis gjennomførte arrangementer og aktivitet, 50 prosent for avlyste arrangementer og aktivitet.

Ut over de 1,45 milliarder som er bevilget for årets åtte første måneder har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått å bevilge ytterligere 370 millioner kroner for september og oktober.

