Andersens NRK-kolleger i vitneboksen

ntbsport

Torsdag er tredje dag av rettssaken der TV-profil Andersen har saksøkt NRK for det hun mener er en usaklig omplassering etter en konflikt i 2019.

Blant vitnene er Ole Rolfsrud og Susann Michaelsen, som er stevnet av NRK, mens blant andre Berit Rekaa skal vitne for Line Andersen.

Onsdag holdt Andersen sin partsforklaring, der hun fortalte at hun følte seg usynliggjort og tilsidesatt da hun ble tatt av sjakksendingene høsten 2019. Hun opplevde også en økende konflikt med sportsredaktør Egil Sundvor, en konflikt hun mener NRK taklet dårlig.

Sundvor, som vitnet onsdag, sa at hans beslutning om å fjerne Andersen fra skjermen kom etter det han beskrev som en «krise i sjakkredaksjonen», der Andersen skal ha skjelt ut kolleger.

NRK hevder at de tilbød Andersen andre programlederoppgaver, men at det ikke var mulig å la henne fortsette som programleder for sjakksendingene av hensyn til arbeidsmiljøet.

(©NTB)