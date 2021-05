Lekker Ødegaard-assist da Arsenal holdt liv i Europa-håpet

ntbsport

Nordmannen slo et flott innlegg til en annen Arsenal-innbytter, Gabriel Martinelli, som kranglet ballen i mål til 2-1 på overtid og sikret viktige Arsenal-poeng i jakten på europacupspill til høsten.

– Jeg er alltid klar. Når Mikel (Arteta) trenger meg, er jeg der, sa Martinelli til BT Sport etter å ha blitt benket fra start.

Én runde før slutt ligger det an til en durabelig kamp om 7.-plassen som gir spill i nyvinningen conferenceligaen neste sesong. Og der er Arsenal med takket være onsdagens sene seier.

– Vi har fantastiske spillere, og vi tror på at vi kan kvalifisere oss til Europa. Vi må vinne neste kamp, sa Martinelli.

Hans viktige scoring ble etterfulgt av nok et overtidsmål. Nicolas Pépé rev seg løs fra Crystal Palace-forsvaret og punkterte kampen i det femte tilleggsminuttet.

Hodgson-farvel

Pépe hadde også scoret Arsenals 1-0-mål i første omgang, mens Christian Benteke utlignet for vertene i det som var Roy Hodgsons siste hjemmekamp som Palace-manager.

Palace hadde lite å spille for ettersom de ender et sted mellom 12.- og 16.-pass uansett, men spillerne ønsket nok å gi både Hodgson og fansen en bedre opplevelse i den første kampen på lang tid med tilskuere på tribunen.

– Jeg er skuffet over at vi ikke fikk et bedre resultat i kveld. Prestasjonen i 2. omgang gjorde at vi fortjente mer. Vi ønsket så sterkt å avslutte sesongen her med et godt resultat og sende dere litt gladere hjem, sa Hodgson i en tale til fansen etter kampen.

– Jeg gir Roy æren for de åtte siste årene i karrieren min. Han ga meg sjansen for England som 22-åring, mine første elleve landskamper og 100 Premier League-kamper. Han gjorde meg til en bedre spiller og en bedre mann. Jeg ønsker ham det beste, sa Andros Townsend om sjefen til BBC.

Tett

Han fikk ikke hjelp av Arsenal, som har vært svært varierende på eget gress over lang tid, men slo til på bortebane igjen. Onsdagens seier var den fjerde strake på fremmed gress i ligaen og gjør at Ødegaard og lagkameratene har berettiget håp om å kjempe seg til Europa også denne sesongen.

West Ham snudde til seier mot West Bromwich onsdag og har langt på vei sikret seg 6.-plassen med sine 62 poeng. Tottenham og Everton har 59 poeng, mens Arsenal har 58.

Arsenal spiller hjemme mot Brighton i siste kamp og må vinne der for å kunne klatre til europacupplass. tillegg må lagene over avgi poeng i sine kamper.

Ødegaard spilte en snau halvtime som innbytter i onsdagens kamp. Han erstattet Bukayo Sako like etter at Benteke hadde utlignet for Palace i det 62. minuttet.

