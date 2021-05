Boikottklubber åpner for ny vurdering – men TIL, RBK og VIF står på sitt

ntbsport

Brann er en av klubbene som har årsmøtevedtak på at klubben skal oppfordre Norges Fotballforbund til å vedta boikott. Daglig leder Vibeke Johannesen sier til NTB at klubben skal gå nøye gjennom den ferske utredningen Mollekleiv-utvalget la fram tirsdag.

– Vi skal avklare noen spørsmål, samt at vi har møter i styret og med medlemmene i begynnelsen av juni. Konklusjonen vil komme opp mot tinget, sier Johannesen.

– Vi forholder oss til vedtaket fra årsmøtet. Og har dialog med medlemmene om dette, konklusjonen vil komme sammen med dem, fortsetter hun.

Odd har ikke et lignende årsmøtevedtak å forholde seg til, men har også vedtatt boikott. Det skal vurderes på nytt etter rapporten.

– Vi støttet å nedsette et eksternt utvalg for å belyse Qatar-saken fram mot et ekstra forbundsting. Vi skal ha en bred diskusjon av dette i klubben før tingbehandlingen den 20. juni, sier styreleder Trond D. Haukvik til NTB.

Samtidig varsler både Tromsø, Vålerenga og Rosenborg at klubbene fortsatt vil gå for boikott.

Fortsatt for boikott

Tromsø var klubben som utløste boikottdebatten i norsk fotball. Klubben står fortsatt på sitt vedtak.

– Tromsø Idrettslag har ikke snudd, og ønsker fremdeles boikott. Klubben er stolt av å satt i gang en diskusjon som garantert vil medføre endringer i fotballen, sier daglig leder Øyvind Alapnes til NTB.

– Boikott eller ikke, men norsk fotball kommer til å måtte forholde seg annerledes til korrupsjon og menneskerettigheter i alle år fremover. Vi føler fotballen har kommet til et punkt hvor man må ta et oppgjør med seg selv, sier han.

Tromsø-lederen påpeker at den siste tidens utvikling har bevist dette.

– I lys av debatten rundt Super League mener vi at det er på tide med en kraftig markering mot en gruppering av få mennesker og nasjoner som har tjent seg rik på andre menneskers lidelse og igjen bruker fotballen til å vaske seg ren. Momentumet har vi nå, og det må brukes, sier TIL-lederen.

Storklubber vil ikke snu

I Rosenborg vedtok klubbens årsmøte at trøndergiganten skal gå for boikott. På spørsmål fra NTB om det er aktuelt å snu, svarer styreleder Ivar Koteng kontant:

– Nei, vi har et klart vedtak fra årsmøtet.

Heller ikke Vålerenga vil snu.

– Nei, rapporten endrer ikke vårt ståsted, sier styreleder Tuva Ørbeck Sørheim til NTB.

To av Norges største klubber står dermed fortsatt støtt på boikottlinjen. Viking og Strømsgodset har også vedtatt boikott, men NTB har ikke fått svar fra klubbene på om rapporten påvirker deres syn i saken.

(©NTB)