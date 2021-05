Syltynt europahåp lever for Leeds etter ny seier

ntbsport

Bamford sto for ledermålet da han lurte inn 1-0 et drøyt kvarter før slutt. Den engelske spissen, som kjemper om en plass i Gareth Southgates EM-tropp til sommeren, klarte å lure ballen mellom beina til Southampton-keeper Alex McCarthy etter et fint gjennomspill av Rodrigo.

Engelskmannen kunne blitt tomålsscorer på overtid, men nesten alene foran mål skjøt han rett på keeper. Returen falt til innbytter Tyler Roberts, som kunne sette 2-0 og sikre seieren for Leeds.

Leeds måtte få med seg tre poeng for å ha teoretisk mulighet til å ta igjen Tottenham på 6.-plassen som gir plass i neste sesongs europaliga og West Ham på 7.-plassen som gir spill i Conference League.

Likevel er det lite sannsynlig at Marcelo Bielsas menn kan klatre forbi Tottenham og West Ham. London-lagene er fortsatt tre poeng foran Leeds, med bedre målforskjell, i tillegg til å ha én kamp til gode. Målforskjellen til Leeds er fire mål dårligere enn West Hams og hele 16 mål dårligere enn Tottenhams.

(©NTB)