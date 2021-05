Federer røk ut i gruscomeback på hjemmebane: – Roland-Garros er ikke målet

ntbsport

Sveitseren hadde ikke spilt en kamp på grus siden semifinaletapet mot Rafael Nadal i Roland Garros i 2019 og var svært skuffet etter tapet mot Pablo Andujar med sifrene 4-6, 6-4, 4-6.

– Det er godt å være tilbake på banen, men så taper man en kamp på denne måten og man føler seg nedfor. Det føles aldri godt. Jeg forventer bedre av meg selv, sa Federer ifølge nyhetsbyrået DPA.

Den neste turneringen for sveitseren er Grand Slam-turneringen i Paris, Roland-Garros. Den turneringen har ikke Federer tro på at han vinner.

– Roland Garros er ikke målet. Målet er å vinne på gresset (Wimbledon), så jeg har fortsatt tid. Jeg er mest skuffet over denne turneringen. Jeg skulle ønske jeg kunne spilt noen flere kamper for tilskuerne her.

Dermed blir det ikke noen flere kamper på grusbanen i Sveits, i en turnering der sveitseren kunne møtt Casper Ruud i semifinalen om begge vant sine to første kamper.

Casper Ruud starter Genève-turneringen mot amerikaneren Tennys Sandgren onsdag.

(©NTB)