Chelsea rundspilte Leicester og tok viktig steg mot Champions League

Ayoze Perez' kjempemiss i det 90. minuttet gjorde at Chelsea klarte å ri av stormen. Dermed ligger blåtrøyene fra London best an av de tre lagene som kjemper om å havne i topp fire ved sesongslutt. Chelsea har også en ekstra mulighet for å sikre Champions League-spill neste sesong ved å vinne årets utgave av den gjeve europacupen.

Leicester kunne langt på vei sikret seg en mesterligaplass med seier tirsdag, men var ikke i nærheten av å matche vertene på Stamford Bridge. Chelsea var best fra start av og styrte kampen fullstendig fram til Antonio Rüdiger stanget inn 1-0-målet fra en corner kort tid etter pause.

Det var smått utrolig at hjemmelaget ikke hadde tatt ledelsen tidligere. Timo Werner satte to baller i mål, men begge ble annullert. Samme mann følte seg snytt for et straffespark etter 19 minutter. Dessuten brente Ben Chilwell, Mason Mount og Christian Pulisic store sjanser før pause.

– Første omgang var et bilde på hele denne sesongen for meg. Hele veien er jeg nær, men likevel ikke så nær. Det er den mest uheldige sesongen jeg har hatt og vil ha, tror jeg, sa Werner til Sky Sports etter kampen.

– Når du har så mye uflaks, men likevel er i Champions League-finalen og kanskje i Champions League neste sesong, er alt godt, smilte tyskeren.

Intenst

Etter en time satte Leicester-manager Brendan Rodgers inn formspissen Kelechi Iheanacho i jakten på en utligning, men det hjalp ikke umiddelbart. I stedet fikk Chelsea straffespark da Wesley Fofana tråkket Werner på hælen i eget felt etter 65 minutter. Jorginho var sikker fra straffemerket og ordnet 2-0.

Iheanacho skulle imidlertid markere seg ti minutter senere. Wilfred Ndidi utnyttet slurv i Chelsea-forsvaret og serverte sin nigerianske landsmann. Målsniken Iheanacho fikk tid til å sikte og satte kontrollert inn reduseringen.

Målet ga ny tenning hos Leicester-spillerne, og i det 90. minuttet fikk Perez en kjempemulighet til å utligne. Skuddet hans gikk imidlertid over mål, og dermed ble det hjemmeseier.

– Det er så smertefullt, vi trengte å vinne denne kampen. Vi ga alt, og dette var tøft for oss. Vi må vinne den siste kampen og prøve å ta en plass i Champions League, sa Iheanacho.

På tampen kokte det over for flere spillere etter en stygg takling fra Ricardo Pereira på Chilwell. Det endte med gult kort til Daniel Amartey, mens en rekke andre spillere var heldige som slapp unna dommerens bok.

Foran

Trepoengeren gjør at Chelsea har 67 poeng med én kamp igjen av sesongen. Leicester har 66, mens Liverpool står med 63 poeng og én kamp til gode på lagene foran. Det ligger an til en nervepirrende serieavslutning til helgen.

– En fantastisk kamp, men jobben er ikke fullført. Vi har to igjen. Fansen utgjorde en stor forskjell. Tempoet i spillet vårt, sulten og ambisjonen. Det var en veldig sterk prestasjon, og jeg gleder meg over at laget vårt kan presentere seg sånn foran fansen, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel.

Han kunne glede seg over en viktig seier bare tre dager etter at Chelsea tapte 0-1 i FA-cupfinalen mot nettopp Leicester.

Chelsea-seieren betyr også at Manchester United er sikret 2.-plassen i Premier League, ettersom Leicester ikke lenger kan ta igjen «De røde djevlene». Manchester City er for lengst blitt seriemester.

