Tysk EM-trøbbel – Barcelona-keeperen må opereres

Det opplyser Barcelona-keeperen selv i en uttalelse mandag.

«Sammen med det medisinske apparatet i klubben har jeg besluttet å gjøre et oppfølgende inngrep i kneet mitt», skriver ter Stegen på Instagram.

«Jeg er lei meg for at jeg går glipp av sommerens EM med Tyskland», legger han til.

29-åringen har i lengre tid vært keeperreserve for Manuel Neuer i det tyske landslaget. Han ville vært selvskreven i EM-troppen til avtroppende landslagssjef Joachim Löw.

Löw offentliggjør sine utvalgte kommende onsdag. Da er det duket for en overraskelse i form av et landslagscomeback for Bayern München-veteranen Thomas Müller, ifølge avisen Bild.

Müller har ikke spilt landslagsfotball siden 2018, men skal nå være på vei tilbake i varmen.

