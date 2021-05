Sagan sterkest i Giro-spurt

ntbsport

Slovaken hadde spurtsterke Fernando Gaviria på hjul, men lot ikke sin andre Giro-triumf i karrieren glippe. Gaviria ble toer foran hjemmehåpet Davide Cimolai.

– Dette ble en svært god dag for oss. Jeg har manglet litt flaks tidligere i rittet, så det er stort for hele laget at jeg nå greide å vinne, sa Bora-rytter Sagan etter seieren.

Mandagens flate etappe var på 139 kilometer. Den startet i L'Aquila og hadde målgang i Foligno.

Tobias Foss trillet i mål på 37.-plass sammen med resten av hovedfeltet. Han er eneste norske innslag i årets Giro d'Italia.

Dagens brudd ble kjørt inn med litt over fire mil igjen. På det meste var utbrytergruppen på fem mann og ble lett etablert etter noen få kilometer.

Egan Bernal tok over sammenlagtledelsen etter sin sterke seier på søndagens fjelletappe. Ineos' colombianske stjernerytter er 14 sekunder foran Belgia-profilen Remco Evenepoel.

Foss er nummer 18 i sammendraget. Han har 2.23 minutter opp til Bernal.

Onsdag står Giroens 11. etappe for tur. Den 162 kilometer lange og kuperte strekningen går mellom Perugia og Montalcino. Tirsdag får rytterne sin første pause i Grand Tour-rittet.

(©NTB)