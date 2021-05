Rangers fordømmer supportervold: – Skitner til klubbens rykte

ntbsport

Rangers, som ledes av Liverpool-legenden Steven Gerrard, er skotsk seriemester for første gang på ti år. Etter lørdagens 4-0-seier over Aberdeen fikk spillerne trofeet overrakt.

Etter kampen strømmet ekstatiske fans ut i Glasgows gater for å feire. Etter hvert måtte bevæpnet politi settes inn for å ta hånd om supportere som utagerte.

Fem politimenn skal ha blitt skadd og 28 personer ble pågrepet.

«Et lite mindretall av mennesker oppførte seg uhensiktsmessig og på en måte som ikke gir grunnlag for vår støtte. Noen av scenene var uakseptable og har skadet det gode ryktet til Rangers Football Club,» skriver Rangers mandag i sin første offentlige uttalelse om bråket.

«Disse såkalte «supporterne» bør reflektere over verdiene til klubben vår, og vurdere skaden dette gjør på klubbens omdømme», heter det videre.

Skottlands justisminister Humza Yousaf sier at regjeringen vil ta kontakt med fotballmyndighetene for å se hvilke ytterligere tiltak som kan iverksettes for å unngå lignende episoder.

Skotske myndigheter hadde i forkant av gullfeiringen anmodet sterkt om at fansen ikke samlet seg i for store grupper av hensyn til virussituasjonen.

Glasgow har den siste tiden opplevd en klar stigning i antall smittetilfeller. Sist fredag forlenget lokale myndigheter en rekke restriksjoner i byen. De samme tiltakene er besluttet opphevet i resten av Skottland.

Rangers sikret seg serietittelen i skotsk fotball allerede for to måneder siden. Lørdagens kamp var sesongens siste, og først da ble trofeet utdelt.

