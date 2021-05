Gladmelding for Vipers: Likevel tribunefest i mesterligaen

ntbsport

Det bekrefter Det europeiske håndballforbundet (EHF) mandag.

I en pressemelding heter det at EHF og de ungarske arrangørene nå har fått bekreftet at det vil bli åpnet for publikum under sluttspillkampene til tross for viruspandemien. Arenaen blir imidlertid ikke fullsatt.

Mesterligasluttspillet skal spilles i László Papp-arenaen i Budapest 29. og 30. mai.

Beslutningen om å tillate et begrenset antall tilskuere er tatt som følge av ungarske myndigheter den siste tiden har lettet på de nasjonale koronarestriksjonene rundt idrettsarrangementer.

5.000 tilskuere

Under de kommende sluttspillkampene vil det bli åpnet for at halvparten av arenaens kapasitet blir benyttet. Det vil si at rundt 5.000 tilskuere får billett.

Videre er det besluttet munnbind-påbud til enhver tid. Mat og drikke kan kjøpes, men det tillates ikke spising eller drikking på tribuneplassene.

De som ønsker å være tilskuere må kunne framlegge et koronasertifikat utstedt av ungarske myndigheter eller et land der Ungarn har avtale med om slike. I øyeblikket gjelder dette Bahrain, Kroatia, Tsjekkia, Nord-Makedonia, Montenegro, Romania, Serbia og Slovenia.

I meldingen fra EHF fremgår det at de ungarske arrangørene vil holde av et visst antall billetter til Vipers-fans, men uten det nevnte sertifikatet blir det i alle tilfeller vrient for nordmenn å følge kampene.

Fordel for Györ

Beslutningen om å åpne for tilskuere er et stort pluss for Györ. Den ungarske klubben har vunnet de tre siste sluttspillene i Budapest og hatt sterk støtte fra publikum.

Silje Solberg, Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale og Veronica Kristiansen har alle kontrakt med Györ.

Nærmere 800.000 ungarere har så langt vært smittet av koronaviruset. I underkant av 30.000 har mistet livet.

Semifinaleoppsettet i sluttspillet har vært klart en stund. Hjemmefavoritten Györ møter Brest, mens Vipers skal ut mot CSKA Moskva.

