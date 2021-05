Christiansen sjanseløs på ny EM-medalje: – Åpnet altfor passivt

ntbsport

Med tiden 3.46,87 greide Christiansen verken å ta medalje eller å slå sin egen bestenotering. I 2016 satte han norsk rekord med 3.46,37, og romerikingen kom til finalen med et mål om å senke den.

Christiansen kom sent i gang i finalen, men klarte å ta seg opp på bronseplass da løpet var på vei inn i sluttfasen. Dessverre falt han av i avslutningen mot spurtspesialister.

– Jeg synes Henrik åpnet altfor passivt og var vel forsiktig på de første 200 meterne. Så sakte som dette har jeg nesten aldri sett ham ut fra start før, sier landslagstrener Petter Løvberg til NTB.

Mandagens finale ble vunnet av Martin Maljutin fra Russland, mens Felix Auböck (Østerrike) og Danas Rapsys (Litauen) tok de øvrige medaljene.

Gullet mangler

Fra tidligere har Christiansen to EM-sølv på 400 meter fri. I 2018 fosset han inn til samme valør på kortbane i VM. Han har i alt åtte internasjonale medaljer, men venter fortsatt på sitt første gull.

24-åringen ble klar for finalen etter en bunnsolid kvalifisering tidligere på dagen. Der var kun den sveitsiske overraskelsen Antonio Djakovic bedre med 28 hundredeler.

– Vi hadde en god magefølelse etter at han ble nummer to i morges. Samtidig visste vi at han møtte mange fartsspesialister på kortere distanser, sier Løvberg.

Får nye sjanser

Mandagens øvelse var den første av flere for Christiansen under EM i Ungarn.

– 400 fri er ikke Henriks hovedøvelse, og han får et tøft EM med både 800 og 1500 fri igjen på programmet, sa Løvberg til NTB i forkant av finalen.

Nordmannens neste oppgave kommer allerede tirsdag. Da er det kvalifisering på 1500-meteren med finale dagen etter. Forsøk og finale på 800 meter skjer henholdsvis fredag og lørdag.

I slutten av juli reiser Christiansen til sommer-OL i Tokyo som et norsk medaljehåp.

– Vi må huske på at dette er hans første mesterskap siden desember 2019. Det tette programmet blir viktig erfaring før OL, påpeker landslagstrener Løvberg.

