Caroline Graham Hansen scoret da Barcelona vant mesterligafinalen 4-0

Chelsea fikk sjokkbehandling helt fra start, og kampen var avgjort lenge før pause. Guro Reiten ble byttet inn for London-klubben og bidro til en 2. omgang som var langt mer jevnspilt, men det var aldri håp om å gjøre kampen spennende igjen.

Da Graham ble byttet ut etter en drøy time, var det i visshet om at hun endelig skulle få løfte mesterligatrofeet hun har lengtet etter.

Barcelona spilte i sine rosa bortedrakter, men byttet til klubbens velkjente farger før troféoverrekkelsen. Graham og alle lagvenninnene kysset trofeet før lagkaptein Vicky Losada løftet det.

– Vi spilte for den største tittel vi kan vinne, men tanken var å normalisere oppkjøringen. Vi gikk på banen med lave skuldre og med selvtillit, sa Barcelona-trener Lluis Cortés.

– Vår plan er å dominere europeisk fotball. Denne kampen var en del av reisen, og finaletapet for to år siden var det samme. Vi kommer til å feire i kveld, men i morgen eller dagen etter begynner vi å tenke på de neste stegene.

Over før det startet

I Chelsea-leiren var skuffelsen stor.

– Vi har hatt en vidunderlig sesong, men denne kampen ble tung fordi den var over før den startet. Det var tungt å svelge, sa Chelsea-manager Emma Hayes til BT Sport.

Allerede etter 20 sekunder skjøt Lieke Martens i tverrliggeren bak Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger. Graham plukket opp returen og la inn, og i forsøket på å klarere skjøt Fran Kirby ballen rett i Chelsea-lagvenninnen Melanie Leupolz så den spratt inn i krysset.

Dermed ledet Barcelona allerede etter 35 sekunder.

Chelsea lot seg ikke slå knockout av det sjokket og kom til to store sjanser før det var spilt ti minutter, begge ved Pernille Harder. Hun skjøt rett over fra kloss hold i det 3. minutt. Litt senere ble hun spilt gjennom med en frekk hælflikk av Sam Kerr, men skuddet gikk utenfor via et motstanderbein.

Effektivt

I stedet var det Barcelona som viste effektivitet. I det 12. minutt brukte Graham fart og muskler i en duell med Jess Carter og kom alene med keeper. Hun slo ballen skrått ut til Jenni Hermoso, som gikk over ende i en duell med Leupolz og fikk straffe.

Straffen virket noe billig, men avgjørelsen ble sjekket av VAR og godkjent. Alexia Putellas ventet tålmodig ved straffemerket. Så ventet hun også ut keeper og skjøt inn 2-0.

Graham var ikke involvert i 3-0-målet i det 21. minutt, men fikk fra sin posisjon ute til høyre utsikt til et vakkert angrep som ble trukket opp på motsatt side. Aitana Bonmatí fullførte et flott angrep der Hermoso la ut til Putellas, som slo en direkte stikker gjennom til målscoreren.

I det 36. minutt fikk Barcelonas norske høyrekant sin scoring. Martens raidet til dødlinja forbi Niamh Charles og slo en pasning mellom beina på Millie Bright ut på foten til Graham. Hun puttet ballen i tomt mål og stormet til sidelinja for å feire.

Sårt savnet

Guro Reiten startet på benken for Chelsea, men ble kastet innpå i halvveis i London-klubbens forsøk på å komme inn i kampen igjen. Hun bidro til å heve laget, men jakten på et trøstemål eller to førte ikke fram.

Asisat Oshoala trodde hun satte inn 5-0 på overtid, men målet ble annullert for offside i forspillet.

Chelseas forsvarsklippe Maren Mjelde ble skadd da klubben vant ligacupfinalen. Uten henne greide lagvenninnene å vinne serien og ta seg til mesterligafinale, men Mjelde var sårt savnet i forsvaret da Barcelona rev det i filler søndag.

Chelsea taklet ikke Barcelonas høye og aggressive press og var selv ikke i stand til å stå imot et svært ballsikkert og samspilt motstanderlag.

Dermed kan Barcelona juble for sin første mesterligatriumf for kvinner. Tidligere har fire tyske klubber, en fransk, en svensk og en engelsk triumfert. Lyon, som vant de fem foregående årene, er detronisert.

– Barcelona er en verdig vinner, og det er bare å gratulere, sa Emma Hayes.

