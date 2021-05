Avaldsnes henter norsk landslagsprofil hjem fra tysk toppklubb: – En stor gullfugl

ntbsport

Det bekrefter både Avaldsnes og spillerens agent Michael Kallback overfor NTB. VG meldte først om overgangen.

Sævik er kjøpt ut av treårskontrakten hun hadde med Wolfsburg. 25-åringen har signert en toårsavtale med Avaldsnes.

Karmøy-klubbens daglige leder Stian Nygaard legger ikke skjul på at overgangen som nå er realisert føles som å ha skutt gullfuglen.

– En stor gullfugl. Det er klart det er en kjempeforsterkning, og det er en god følelse for klubben når store spillere velger å gå tilbake til oss midt i karrieren. Vi er glade og ydmyke for det, sier han til NTB.

Vender hjem

Sævik har en fortid i nettopp Avaldsnes, der hun spilte fra 2013 til 2015. Deretter gikk ferden til Kolbotn, før hun ble proff i franske Paris Saint-Germain og senere tyske Wolfsburg.

Nå er det altså klart for et comeback i norsk fotball for 25-åringen. Overgangen er realisert etter hard jobbing.

– Det er jobbet over tid. Mye skal klaffe både økonomisk, i hennes karrierestige, med hensyn til korona og alt. Det har tatt litt tid, sier Avaldsnes-leder Nygaard.

Sæviks agent Michael Kallback bekrefter at landslagsprofilen er på tur hjem til Norge.

– Hun reiser fra Wolfsburg nå i formiddag, sier han til NTB ved 12-tiden mandag.

Sævik er klarert for Avaldsnes-spill etter å ha gjennomført den obligatoriske koronakarantenen. Dermed er hun aktuell for lagets startoppstilling fra den andre serierunden i årets sesong.

Toppserien sparkes i gang kommende helg.

Fikk pengehjelp

Pengesterke Arne Utvik har bidratt til å gjøre Sævik-overgangen mulig. Klubben vil ikke ut med hva det har kostet å hente landslagsprofilen hjem.

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, men hun er kjøpt ut fra Wolfsburg og signert på en toårsavtale. Takket være en god støttespiller i Arne Utvik er det mulig, sier Nygaard.

Han røper samtidig at klubben har «noe internasjonalt på gang, som vil gjøre det mulig å hente den type spillere».

– Hva innebærer det?

– Det er på samarbeidspartner-nivå. Vi håper å lansere dette snart, sier Avaldsnes-lederen.

Wolfsburg takker

Sæviks management Neverland nøler ikke med å utrope overgangen til en av sesongens beste.

«Vi ønsker Karina lykke til, og gratulerer til moderklubben hennes Avaldsnes for å ha gjort årets beste signering», heter det i en uttalelse.

Wolfsburg takker Sævik for innsatsen.

– Vi ville elsket å fortsatt ha Karina i klubben vår. Samtidig respekterer vi de personlige grunnene som lå bak ønsket om å si opp kontrakten. Så det var en selvfølge at vi ikke ønsket å legge noen hindringer i veien for henne, sier sportslig leder Ralf Kellermann til klubbens nettsider.

Sævik er ikke den eneste utenlandsproffen som har vendt hjem foran årets sesong. Nylig ble det kjent at midtbanespilleren Vilde Bøe Risa skal spille for Sandviken i 2021.

(©NTB)