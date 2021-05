Tung «festdag» for Viking: Tromsø best i vest med 1-0-seier

ntbsport

På overtid hadde Viking en kjempesjanse til utligning, men ballen gikk godt utenfor.

– Vi gjør en variabel kamp. Vi har litt å jobbe med. Det var perioder vi var feige. Jeg er likevel kanonfornøyd med andreomgangen, sa TIL-trener Gaute Helstrup til Eurosport.

TILs seiersmål kom etter en fin halvkontring etter pause. Ebiye Moses løp seg fri og sendte ballen til Totland. Han fikk hjelp av en overlapping fra Daniel Berntsen før han sendte ballen av gårde i det lengste hjørnet.

Det var en tam førsteomgang der Kevin Kabran hadde den beste sjansen for hjemmelaget like før pause, men avslutningen hans gikk like utenfor.

Samuel Samúel Fridjónsson dro seg inn i TIL-feltet vel midtveis i 1.-omgangen og gikk i bakken. Hjemmetilhengerne ville ha straffe. Dommer Marius Hansen Grøtta vinket spillet videre uten å nøle.

Noe inn i andreomgangen ropte TIL på dommeren. TV-bildene viste at Eric Kitolano ble sparket ned og høyst trolig skulle hatt straffe i den situasjonen.

Viking-spurt

Innbytter Sondre Auklend hadde alle muligheter til å utligne på overtid, men han måket ballen utenfor fra meget god posisjon. I siste sekund endte så en corner på oversiden av tverrliggeren til TIL.

Bergenseren Totland spilte for Sogndal i perioden 2017-20 og scoret seks ganger i 1. divisjon i fjor. Han skiftet beite før denne sesongen og satset på nyopprykkede Tromsø.

TIL hadde et par virkelig gode sjanser i tillegg til målet. Viking presterte jevnt over tamt inntil sluttminuttene. Det var ganske lite vertene hadde å vise fram på offensiv banehalvdel denne gangen.

Nedtur

Viking startet serien med å slå Brann 3-1 hjemme. Siden det er det blitt to nederlag med 0-6 i målforskjell.

Møtene mellom Viking og TIL ender sjelden målløst. Før kampen søndag hadde det bare skjedd én gang (2006) i serien siden 1992.

Og trenden fortsatte på det som vanligvis er fotballens festdag, men pandemien gjorde at det bare var 600 tilskuere på tribunen.

Viking møter Lillestrøm borte i neste serierunde søndag 24. mai mens Tromsø får besøk av Sandefjord samme dag.

