Kristiansund slo kraftfullt tilbake: – Stolt av gutta

– Vi gjør en fantastisk defensiv kamp. Det er helhjertet, og vi bruker reservetanken. Det var ikke noe finspill, men det var solid og god struktur. Vålerenga skaper ikke en masse, men vi holder unna. Jeg er så stolt av gutta nå, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Nordmøringenes første scoring for sesongen kom fem minutter før pause i Oslo. Torgil Gjertsen fikk ballen på venstresiden, dro seg ned til dødlinjen og la hardt og flatt inn. På femmeteren sto nysigneringen Snorre Strand Nilsen og satte sin første scoring i eliteserien.

Høyrebacken kom fra 1.-divisjonslaget Raufoss før sesongen. Han er sønn av Harald Strand Nilsen, som tok bronse i den alpine kombinasjonen under OL på Lillehammer i 1994.

Ikke lenge etter pause var også KBKs andre scoring et faktum da Dan Peter Ulvestad, på første stople, headet et hjørnespark i mål.

Straffemiss

Drøye minuttet senere fikk Vålerenga straffe, men Aron Dønnums skudd ble stanset av Sean McDermott. Reprisene viste derimot at keeperen ikke sto på linjen da skuddet ble tatt og at straffen derfor burde blitt tatt om igjen.

Vidar Örn Kjartason fikk ballen forbi McDermott og i mål på overtid, men Kristiansund greide likevel å sikre tre poeng og en viktig opptur for laget, som sto med 0-14 over tre trenings- og to eliteseriekamper denne sesongen.

– Jeg tror dere har snakket mer om den nullen enn vi. Det er like viktig at vi står så bra defensivt. Vi vet at skaper vi nok sjanser kommer målene, sa Torgil Gjertsen, som hadde målgivende på begge scoringene.

Kontringer

Vålerenga hadde for det meste styringen før pause hjemme i Oslo, men med unntak av en større sjanse for Kjartansson etter kvarteret spilt, skapte ikke Dag-Eilev Fagermos menn mye. Kristiansund kom mer inn i kampen utover og fikk noen kontringsmuligheter.

– Det har vært tungt. De er gode med ball og gode på å skape overtall, men jeg synes vi løser det greit og får de kontringene vi ønsker, sa Snorre Strand Nilsen i pausen.

Det tok altså ikke langt tid før 2-0-scoringen kom. Da hadde i tillegg gjestene hatt en brukbar mulighet.

Nedtur

Etter scoringen og straffemissen fikk Dønnum et par gode muligheter for Vålerenga, men det var altså først på overtid at Kjartansson fikk ballen i nettet. Målet kom etter at Amor Layouni ble spilt gjennom på venstre. Han la ballen nærmest ferdigscoret til Kjartansson, som bredsidet ballen inn fra fem meter.

Men flere mål ble det ikke, og Vålerenga fikk en nedtur etter at de til slutt parkerte Brann med 3-0-seier i Bergen onsdag.

Også den gang slet de lenge med å score og ledet 1-0 til det 89. minutt. Da fant derimot Aron Dønnum målformen og satte to raske for de blåkledde. Også mot Rosenborg i serieåpningen slet de med å score. Da var de avhengig av RBKs Even Hovland, som headet ballen i eget nett, for å score.

– Vi får altfor lite ut av de potensielle sjansene. Vi skaper noen feite sjanser, men burde skapt flere. Kristiansund er gode, og gode til å gjøre oss dårlige, sa trener Fagermo etter kampen.

