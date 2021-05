Bernal viste storform på grusen i Giroen

ntbsport

Bernals første etappeseier i det italienske storrittet kom etter at colombianerens Ineos-lag hadde hentet de siste utbryterne med under kilometeren igjen til mål.

– Jeg har ofret så mye for å være her. Jeg kan ikke si hvor lykkelig jeg er over å ha vunnet min første etappeseier i et Grand Tour-ritt, sa Bernal.

– Jeg visste at jeg kunne gjøre det bra på etappen, men tenkte ikke at jeg kunne vinne. Lagkameratene mine oppmuntret meg til å prøve. Denne seieren tilhører dem også, la han til. Særlig gjorde italienske Gianni Moscon en kjempejobb for ham mot slutten.

Etappen ble avsluttet opp en bakke som om vinteren brukes til alpint.

15 sekunder

Bernal leder nå sammenlagt med 15 sekunder til belgiske Remco Evenepoel. Dermed er utgangspunktet godt for at Tour de France-vinneren fra 2019 også skal kunne kjempe om sin første sammenlagtseier i Giro d'Italia. Han trenger nok likevel en større luke før den avsluttende tempoen om to uker.

Attila Valter, som syklet i den rosa ledertrøya, tapte nesten et minutt mot slutten av etappen og falt til femteplass i sammendraget.

Foss henger med

Norges eneste mann i rittet, Tobias Foss, måtte gi en luke til de store sammenlagtkandidatene mot slutten av siste stigning, men unngikk likevel det store tidstapet. I mål var han 34 sekunder bak Bernal og på 18.-plass. Samme plassering har han i sammendraget.

Matej Mohoric fra Bahrain-laget ble sendt til sykehus etter å ha veltet stygt og gått i asfalten med hodet først. Laget hans meldte søndag kveld at sloveneren er innlagt til observasjon og skal gjennomgå omfattende tester.

