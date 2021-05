West Hams mesterligahåp ute etter 1-1 mot Brighton

ntbsport

Laget kom under i det 84. minutt da Danny Welbeck kontret inn 1-0 for hjemmelaget, men Said Benrahmas skudd i returrommet tre minutter senere tente et nytt håp. Jakten på et vinnermål førte ikke fram, og dermed må David Moyes innse at det ikke blir CL-spill til høsten.

Craig Dawson hadde den beste sjansen til å holde liv i håpet da han på stillingen 0-0 i det 83. minutt fikk nikke ganske uhindret på et flott innlegg fra Benrahma, men ballen gikk rett utenfor.

Rett etter kontret Brighton. Percy Tau spilte en flott stikker til Danny Welbeck, som chippet ballen over keeper Lukasz Fabianski til 1-0 for hjemmelaget.

Da så West Ham ut til å gå på sitt fjerde tap på de fem siste seriekampene, men Benrahmas fine skudd avverget iallfall den ydmykelsen.

Tungt

Med to kamper igjen å spille er West Ham på 6.-plass. Det er fem poeng opp til Chelsea på den viktige 4.-plassen. Liverpool på 5.-plass er ett poeng foran og har tre kamper igjen å spille.

– Dette er tungt, for vi har hatt Champions League i siktet. Vi har gitt alt, og vi har lært å vinne selv på dårlige dager. Det har vært en berg-og-dalbane, men vi har avgitt for mange poeng i det siste, sa Declan Rice til Sky Sports.

Brighton har allerede berget plassen, men jager sin klubbrekord på 41 poeng i Premier League. Etter lørdagens poeng trenger laget fire til på de to gjenværende kampene for å slå den.

Slo av

– Det føles som vi mistet to poeng i dag. Vi slo av da vi ledet, og det er ikke bra nok, sa Welbeck, som scoret sitt 50. Premier League-mål.

– Hadde det ikke vært for skader så ville jeg nådd det tallet tidligere, men jeg har fortsatt mye på lager, sa 30-åringen med fortid i Manchester United og Arsenal.

Brighton er fortsatt på 17.-plassen og har bare nedrykkslagene bak seg.

