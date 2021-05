Veteranene slo tilbake – Djokovic mot Nadal i Roma-finalen

ntbsport

Verdensener Djokovic måtte gå i kjelleren for først å vende til seier i tre sett mot Stefanos Tsitsipas i den avbrutte og utsatte kvartfinalen og deretter ta seg av Lorenzo Sonego i semifinalen. Også den kampen gikk til tre sett.

Nadal måtte avverge to matchballer mot Denis Shapovalov i 3. runde, men han gjorde kort prosess med Reilly Opelka i semifinalen lørdag og vant 6-4, 6-4. Det var hans 500. kamp på grus, og det var den 458. seieren.

– Dette er en veldig viktig turnering for meg. Det er viktig å gjøre det bra her, sa han.

Kan fortsatt

Nadal jager søndag sin 10. tittel i Masters 1000-turneringen i Roma, mens Novak er ute etter sin sjette. Etter at Tsitsipas vant i Monaco og Alexander Zverev Madrid, er de etablerte stjernene tilbake på topp.

– Vi lo litt av det da vi møttes i garderoben i dag, «gamlegutta gir seg ikke». Jeg er glad for at vi viste at vi kan slå tilbake angrepene fra de unge, sa Djokovic.

– Rafa uttalte for noen dager siden at han, jeg og Roger (Federer) er blitt gamle, men jeg er ikke enig. Vi spiller med ny energi.

Vendte

Djokovic lå under med ett sett og ett brudd da kampen mot Tsitsipas ble avbrutt av regn fredag. Lørdag vendte han til 4-6, 7-5, 7-5, selv om grekeren servet for kampen på 5-4 i avgjørende sett.

Noen timer senere var Djokovic tilbake på banen og slo Sonego 6-3, 6-7 (5-7), 6-3 etter å ha misbrukt et par matchballer i 2. sett.

Søndag møter han Nadal for 57. gang og håper å slå ham på grus for første gang på fem år.

I kvinnefinalen spiller 9.-seedede Karolina Pliskova mot 15.-seedede Iga Swiatek.

