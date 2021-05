Ventura raste nedover listene – greier trolig ikke cuten

ntbsport

Torsdag avsluttet Ventura forrykende med fem strake birdier og én eagle. Det tok ham opp til en delt 19.-plass. Dagen etter så han ut til å fortsette der han slapp, men etter birdien på først hull kom nedturene tett.

De sju neste hullene ga hele fem bogeyer. Ventura kom aldri helt til hektene igjen etter marerittrekken. 26-åringen gikk fredagens runde to slag over par.

Cutgrensen ligger an til å være på fem slag under par. Etter to runder er Ventura ett slag unna. Dermed går det mot nok en PGA-helg der han ikke er kvalifisert for videre spill.

I skrivende stund leder sørkoreanske Lee Kyoung-hoon turneringen i McKinney, Texas. Han er 14 slag under par.

