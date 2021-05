Brann-styret ønsker digitalt fotballting i juni

ntbsport

I en melding lagt ut på Branns nettsider påpeker klubbstyret at samfunnet fortsatt er preget av koronapandemien. Det mener det bær være «et enkelt valg for NFF å legge til rette for bred deltakelse i debatten og beslutninger som berører fotballfamilien».

NFF vil at delegatene stiller på det ekstraordinært tinget 20. juni i egen person. Det har blant annet Norsk Supporterallianse reagert sterkt på. Alliansen organiserer for tiden stemme-hjelp for klubber som ikke kan ta turen til Oslo.

Brann-styret skriver at det i respekt for medlemsdemokratiet oppfordrer fotballforbundet om å snu og gjøre tinget digitalt. Tidligere i år sluttet bergensklubben seg til Tromsøs forslag om norsk boikott av Qatar-VM neste år.

Qatar har i mange år fått kritikk for blant annet arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også stilt kritiske spørsmål rundt måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

