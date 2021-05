Ullvang 28 hundredeler fra OL-billett: – Ekstremt surt

ntbsport

Den norske padleren leverte en sterk sluttspurt, men det holdt akkurat ikke til å ta seg forbi franske Guillaume Burger, som ble nummer to.

Belgieren Artuur Peters ledet hele veien og vant finalen. Burger kom i mål 62 hundredels sekund bak ham, Ullvang ytterligere 28 hundredeler bak.

Landslagssjef Eirik Verås Larsen er imponert over Ullvangs prestasjon selv om det ikke holdt helt inn.

– Han kjørte et kjempebra løp. Han har blitt bedre og bedre her nede og truffet veldig godt med formen. Jeg skjønner ikke helt hvor franskmannen som tok fra ham OL-plassen, kom fra. Det var store favoritter bak der som ikke kvalifiserte seg, sier den tidligere OL-gullvinneren til NTB.

– Det er ekstremt surt når man blir nummer tre. Fem meter før mål hadde han OL-billetten i lomma, legger Larsen til.

– Kjedelig

Maria Virik klarte heller ikke å sikre OL-billetten i sin A-finale i K1 500 meter. Hun havnet tidlig bakpå og endte på 6.-plass i det tøffe feltet der Isabel Contreras (Spania) og Anamaria Govorcinovic (Kroatia) kvalifiserte seg for OL.

Virik var 1,99 sekund bak 2.-plass.

– Hun gjorde det vi hadde blitt enige om med å være tøffere i siste halvdel av løpet, men hun måtte betale litt for det. Hun har kjørt gode løp her nede og hevet seg siden i fjor. Det er selvfølgelig kjedelig at hun ikke klarte det, sier Larsen.

Nye sjanser

Senere torsdag padler brødrene Eivind og Amund Vold A-finale på K2 1000 meter. De må vinne for å sikre OL-billetten i Szeged.

– Vold er sterke. De har like store sjanser som Lars Magne, sier Larsen.

De padlerne som ikke blir klare for OL nå, får en ny sjanse i en global OL-kvalifisering i russiske Bernaul i neste uke.

I Rio-OL i 2016 stilte Norge uten deltakere i padling for første gang siden 1960-tallet.

(©NTB)