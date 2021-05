Mesterligafinalen flyttes til Porto

ntbsport

Finalen mellom de to engelske lagene spilles 29. mai, og 6000 fans fra hvert lag får plass på stadion.

Tyrkia er på Storbritannias såkalte «rødliste» når det kommer til reiserestriksjoner, og det ville gjort det vrient for fans å reise til Istanbul på grunn av koronapandemien.

Samme begrensning finnes ikke for reisende fra Portugal, og det er et av Uefas argumenter for å flytte kampen etter et år uten tilskuere til stede på fotballstadioner verden over.

– Supportere har måttet lide i over tolv måneder uten mulighet til å se sine lag live, og å nå en mesterligafinale er høydepunktet i klubbfotballen. Å frata disse supporterne sjansen til å se kampen live, var ikke et alternativ, og jeg er glad for at vi har kommet til dette kompromisset, sier Uefa-president Aleksander Ceferin.

Det er andre år på rad at Champions League-finalen flyttes fra Istanbul. I fjor ble den flyttet til Lisboa. Nå blir det Estádio do Dragão, som blant annet var vertskap for nasjonsligafinalen i 2019.

Uefa var tidligere i dialog om å flytte mesterligafinalen til England.

