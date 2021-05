Jarstein forlenget med Hertha

ntbsport

Det kunngjør han via sin Instagram-profil.

– Stolt og glad for å ha signert en ny kontrakt med Hertha, skriver Jarstein.

Han har spilt for Berlin-klubben siden 2014 og står oppført med 179 kamper for Hertha. Denne sesongen er det bare blitt åtte kamper for målvakten, som i siste del av sesongen har vært koronasyk.

– Rune er en viktig del av laget vårt, både på og utenfor banen. Med sin erfaring og posisjon i laget er han ekstremt viktig for oss. Og derfor er vi glade for at han blir her, sier Herthas sportsdirektør Arne Friedrich til klubbens nettsted.

(©NTB)