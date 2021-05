Tettey blir Rosenborg-spiller ut sesongen

ntbsport

– Når han legger opp som fotballspiller, er det avtalt at han fortsetter i SalMar Akademiet, skriver klubben på sin nettside.

– Det er skrevet i stjernene at det hadde vært fint å avslutte karrieren i Rosenborg. Nå er det en passende tid å dra hjem, og Rosenborg er laget mitt. Når de kommer på banen og alt ligger til rette, er det veldig vanskelig å si nei, sier Tettey.

Tettey spilte sin siste kamp for Norwich lørdag og reiser hjem til Trondheim i slutten av mai. Han vil være spilleklar for Rosenborg i starten av juni.

Tettey debuterte for Rosenborgs A-lag i 2004. Han fikk med seg to seriemesterskap før han ble solgt til franske Rennes sommeren 2009. Han har siden 2012 spilt for Norwich.

Snakket med Skjelbred og Henriksen

Så sent som i slutten av april fortalt Tettey til NTB at han fremdeles hellet mot å gi seg etter sesongen i England var over.

– Det som er klart, er at familien og jeg flytter hjem i slutten av juni. Jeg vet ikke om jeg spiller fotball neste sesong. Vil kroppen tillate det? Har jeg lyst? Og går det for de hjemme? Det er mye som skal klaffe om jeg tar ett år til, sa han.

Han har rådført seg med Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred, som begge har kommet tilbake til Lerkendal etter lengre tid i utlandet, før han tok valget med å slutte ringen etter tolv år utenfor Lerkendal.

– Det hjelper å prate med de to der. Jeg visste hva Per kom til å si, så jeg startet med Markus. De fortalte om hva Åge prøver å få til nå og hvordan garderoben er. Jeg måtte få en følelse av hvordan laget er samlet sett, sier Tettey.

Kan bli flere sesonger

Trønderen har spilt 17 år på toppnivå og står med 34 landskamper for Norge. Selv om planen har vært å gi seg, holder han døren på gløtt for å fortsette

– Målet er å gjøre sitt absolutt beste ut året her og så ser vi hvordan kroppen er. Er det mulig å fortsette og det fortsatt er gøy, blir det en ny evaluering. Men mest sannsynlig legger jeg opp og gjør noe annet etter dette året her, sier Tettey.

