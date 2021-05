Sørli scoret for Glimt da gamleklubben Kristiansund ble slått

ntbsport

Like før halvtimen var spilt på Kristiansund stadion vendte Sørli om inne i sekstenmeteren og plasserte ballen forbi en utspilt Sean McDermott i Kristiansund-målet.

Målet er Sørlis første etter at han ble Bodø/Glimt-spiller før sesongen. For barndomsklubben endte han med tolv eliteseriemål, hvorav ti kom på nettopp Kristiansund stadion.

Feiringen var derimot av det rolige slaget.

– Det er alltid artig å score, så handler det om å vise respekt for klubben man har spilt for i ti år, sa Sørli til Eurosport etter kampen.

Midtveis i andre omgang doblet Botheim ledelsen. Botheim, som ikke scoret på 15 kamper for Stabæk i fjor, brukte mindre enn åtte minutter på å få sitt første mål i gult mot Tromsø søndag. Onsdag kom altså mål nummer to.

Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Junker sto for 95 målpoeng i fjorårssesongen, men alle er nå borte fra Glimt. Mye tyder derimot på at erstatterne også er i stand til å finne veien til nettmaskene.

– Kjemper

Selv om Glimt til slutt kunne kontrollere til seier, var det ingen dans på roser for Glimt på Nordmøre.

– Sånn prestasjonsmessig var ikke dette veldig bra. Det var en tøff kamp. Mye oppstykket spill, frispark og gule kort. KBK er sterke på dødballer og får to annullerte mål, sa Sørli.

– Det er alltid tøft å komme hit. Det er mannfolk vi møter. Det gjør meg stolt å se hvordan vi kjemper med nebb og klør, sa stopper Brede Moe etter kampen.

Glimt står nå med to seirer på to mulige i sesongen de skal forsvare seriegullet. Søndag får de trolig større motstand da Rosenborg kommer på besøk til Aspmyra.

Yppet seg

Selv om Glimt gikk til pause i ledelsen, var det et vesentlig bedre Kristiansund-lag som gikk til pause enn i serieåpningen mot Molde søndag. Da lå de under 0-2 til pause, og selv om de kom mer inn i kampen i andreomgang, var de aldri i nærheten av å true naboene i sør.

De kom til flere brukbare sjanser, men manglet det siste lille foran mål. Bodø/Glimt styrte det meste av spillet, men greide ikke å komme til særlig sjanser utenom scoringen.

Hjemmelaget var tydelig ikke fornøyd med å yppe seg mot de regjerende mesterne i en omgang. De startet offensivt etter pausen og var flere ganger på offensiven allerede det første kvarteret.

Halvveis i omgangen var det derimot de gulkledde gjestene som doblet ledelsen. Keeper McDermott ga retur på Patrick Bergs avslutning. Den var Erik Botheim først på og satte sitt andre Glimt-mål på to kamper.

Tøff start

Etter målet var det for det meste liten tvil om at poengene skulle bli med nordover til Bodø. Agon Muçolli fikk riktignok i ballen i nettet, men scoringen ble avblåst for offside.

Kristiansund har dermed fått en verst tenkelig start på sesongen med to strake tap. Søndag tapte de 0-2 mot Molde.

– Prestasjonsmessig er det ikke så stor forskjell. Det er målene som er forskjellen, sa Dan Peter Ulvestad etter kampen.

– Jeg synes vi gjør en god kamp. Vi har spilt mot Glimt to ganger i fjor og en gang i år. Vi har vært på høyde i alle kampene, men de har det lille ekstra. I dag synes jeg vi er best, bortsett fra de to målene, sa trener Christian Michelsen.

Til tross for to tap trenger det ikke se bekmørkt ut, motstanderne har vært gull- og sølvvinnerne fra fjorårets sesong, som også er de eneste som har trent eller spilt kamper utenlands i forkant av sesongen. Det skal nevnes at nordmøringene heller ikke imponerte i treningskampene. De kom nemlig til eliteserieåpningen med 0-3-tap mot både Ranheim og Rosenborg og 0-4-tap mot Aalesund.

Nå venter den tredje medaljevinneren sist sesong, Vålerenga, for Kristiansund 16. mai.

