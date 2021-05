Rosenborg-målvakt Lund lånt ut til HamKam

ntbsport

Oslo-gutten landet på Gardermoen onsdag formiddag, dagen da overgangsvinduet i norsk fotball stenger.

– Jeg gleder meg veldig til å spille for HamKam og er glad for at klubbene ble enige om en utlånsavtale, sier Faye Lund til klubbens nettsider.

21-åringen har tidligere spilt for Oppsal, Levanger, Mjøndalen og Rosenborg.

– Vi har hele tiden vært rolige på at vi ville få på plass en keeper i dette overgangsvinduet og er selvsagt veldig fornøyd med å bli enige med Rosenborg om en utlånsavtale, sier HamKams sportssjef Espen Olsen.

(©NTB)