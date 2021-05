Karanteneregler kan stoppe norske OL-håp fra EM-deltakelse

ntbsport

21. mai skal Norges beste skyttere etter planen sette seg på flyet til Kroatia for å delta i EM. Mesterskapet er en viktig konkurranse i forberedelsene til OL og i tillegg en mulighet til å sikre nye kvoteplasser til sommerlekene i Japan.

I øyeblikket hefter det imidlertid betydelig usikkerhet rundt om Norge i det hele tatt deltar. Det har sammenheng med regjeringens nye innreiseregler. De fastslår at alle reisende fra EØS- og Schengen-området, også norske statsborgere, må i hotellkarantene ved ankomst til Norge.

Kroatia tilhører ikke Schengen, hvilket betyr at de nye reglene rammer skytternes EM-tur.

– Vi forstår at disse reglene er til det beste for Norge. Likevel ser vi at det kunne være bedre for oss med en annen type karantene. En løsning der vi kan trene uten å utsette andre for smitte, vil være ønskelig for oss, sier sportssjef Tor Idar Aune i Norges Skytterforbund til NTB.

Hodebry

På spørsmål om EM-deltakelsen ryker dersom det ikke kommer på bordet en annen karantene-løsning, svarer sportssjefen:

– Det er vanskelig å se at det finnes en annen løsning enn å bli hjemme.

Skytterforbundet har jobbet med problemstillingene knyttet til EM-deltakelsen i Kroatia i lang tid. Nylig kom en forsterket smittevernprotokoll på bordet som ga ekstra håp om at situasjonen kunne løse seg. I tillegg er det lagt opp til at den norske EM-delegasjonen skal telle færre hoder enn normalt.

De ferske innreisereglene skaper nå nytt hodebry.

Sportssjef Aune understreker at skytterne forstår ansvaret som hviler på dem med hensyn til å forhindre smittespredning. Det er ingen motstand mot karantene i skytterleiren.

– Det er veldig viktig at vi har en karantene når vi kommer tilbake, det er helt riktig. Vi gjør alt vi kan for ikke å smitte andre, sier Aune.

Gjelder mange

Håpet er samtidig at karantenebestemmelsene kan tilpasses utøvernes situasjon og behov. Aune er innstilt på at EM kan gå fløyten.

– Er det ikke mulig å reise, må vi akseptere at sånn er det. Vi er i en pandemi. Det gir oss samtidig mindre mulighet til internasjonal matching inn mot OL, sier han.

De norske rifleskytterne har allerede skaffet seg fire kvoteplasser til sommerlekene i Japan. Sist de konkurrerte internasjonalt var under EM i september i 2019. Da dominerte de norske OL-håpene stort og satte blant annet verdensrekord i lag for både kvinner og menn.

Det kommende europamesterskapet kan fort bli eneste mulighet til å konkurrere internasjonalt før OL. Det ligger an til å bli et verdenscupstevne om en måned, men også det er lagt til Kroatia. Dermed blir problemstillingene rundt karantene de samme da.

– Vi er veldig spent på hva det betyr å eventuelt ikke få matchet seg internasjonalt, sier sportssjef Aune.

Knapt med tid

Karanteneutfordringene gjelder ikke bare skytterne i tiden som kommer. Også norske friidrettsstjerner, blant dem Ingebrigtsen-brødrene, står i fare for å miste konkurranser.

Norges idrettsforbund har i et brev anmodet Justisdepartementet om å avklare om det kan gis unntak fra reglene for toppidretten. For skytterne begynner det å haste.

Sportssjef Aune sier at forbundet vil holde døren for EM-deltakelse åpen så lenge som mulig.

