Tromsø signerte tre nye spillere

Fotballklubben melder selv om nyervervelsene på sine nettsider tirsdag.

Den danske duoen Niklas Vesterlund (21) og Felix Winther (20) har signert kontrakter som strekker seg henholdsvis til 2023 og 2024. Vesterlund er forsvarsspiller og kommer fra svenske Trelleborg. Winther er midtbanespiller og spilte sist i danske Fremad Amager.

– Dette er to danske unggutter som begge har sin fotballutdanning gjennom FC Københavns akademi. De har begge spilt, og fått erfaring, fra dansk og svensk 1. divisjon som er gode utviklingsarenaer. Selv om dette er unge spillere, så er begge klare til å gå inn og bidra i Eliteserien, sier team manager Lars Petter Andressen.

Den tredje signeringen er keeperen Simon Thomas (30). Han spilte sist for Sarpsborg og har signert en avtale som strekker seg ut inneværende sesong.

– Simon er en rutinert keeper som spilte i Eliteserien så sent som i siste serierunde i fjor for Sarpsborg. Han og Jacob Karlstrøm vil danne et rutinert og godt keeperteam, sier Andressen.

Tromsø innledet serien med 0-3-tap for Bodø/Glimt.

