Regjeringen setter av 10 millioner til skiflygings-VM

Kulturminister Abid Raja (V) sier pengene gjør det mulig å arrangere mesterskapet.

– Jeg er glad for å kunne foreslå et tilskudd som gjør det mulig at verdensmesterskapet i 2022 kan arrangeres i Norge. Vikersund er en av få steder i verden som har en skiflygingsbakke, og VM i skiflyging går i praksis på rundgang mellom disse. Regjeringen mener det er viktig at en vinteridrettsnasjon som Norge kan arrangere det, sier Raja.

Leder i Vikersundbakken, Per Bergerud, er glad for tildelingen. Han sier de ble orientert om dette for en uke siden og er lettet over drahjelpen fra politisk hold.

– Med forbehold om at det blir vedtatt: Det betyr at to tunge steiner er tatt av skuldrene våre. Vi har sikret VM økonomisk og kan gjennomføre et mesterskap verdig med de planene vi har. For oss var det viktig å få en avklaring nå, så vi kan bruke det siste snaue året til å detaljplanlegge et flott VM i 2022, sier han til NTB.

Den tidligere Svene-hopperen vant rennet i Vikersund i 1980. To år senere tok han gull i lag-VM. I 1985 ble han individuell verdensmester i Seefeld.

Vikersund arrangerte mesterskapet sist i 2012. Siden den gang har det vært kjempet om VM-medaljer i Harrachov (Tsjekkia), Kulm (Østerrike), Oberstdorf (Tyskland) og Planica (Slovenia).

