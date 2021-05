Febersyk Sagosen kan gå glipp av mestermøte i Champions League

ntbsport

Lokalavisen Kieler Nachrichten skriver at håndballstjernen Sagosen fortsatt var syk mandag og hadde feber på grunn av en infeksjon.

Avisen melder at «det står et stort spørsmålstegn bak Sagosen før kampen». Kiel har hjemmebane denne uka før returen spilles i Frankrike en uke senere.

Sammenlagtvinneren er sikret plass i Champions League-sluttspillet 12. og 13. juni.

Sagosen spilte i PSG i perioden 2017-20 før han flyttet til Tyskland sist sommer. Trønderen har stått over to Kiel-kamper den siste tiden. Klubbledelsen har tilbakevist at det dreier seg om koronasykdom.

Kiel vant i romjula Final Four-turneringen i mesterligaen. Der ble PSG slått ut i semifinalen.

