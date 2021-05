Tore Reginiussen legger opp: – Det er en tid for alt

ntbsport

Det bekrefter den tidligere eliteserieprofilen på sin Instagram-konto.

– Jeg har besluttet at når denne sesongen er over, legger jeg opp som profesjonell fotballspiller. Det har vært en fantastisk reise, med endeløse høydepunkter og opplevelser, skriver Reginiussen.

– Jeg er for evig takknemlig for alt denne idretten har gitt meg, og for alle de fantastiske folkene jeg har møtt på veien. Det er en tid for alt, og nå er det tid for at jeg starter et n ytt kapittel i livet, fortsetter han.

31 landskamper

Finnmarkingen fikk ikke fortsette i Rosenborg etter forrige sesong, til tross for at han ønsket seg en ny avtale. I stedet gikk ferden til St. Pauli i Tyskland.

Nå er karrieren over.

– Tiden jeg fikk i Hamburg og St. Pauli ble ikke lang, men jeg har hatt glede av den, og det var en flott måte å avslutte karrieren min på, skriver Reginiussen.

Midtstopperen, som har 31 landskamper for Norge, har tidligere vært i Schalke (ett innhopp på 18 minutter) og Lecce (null kamper). Det ble en mer vellykket sesong i danske Odense (32 kamper) i 2011/12.

På hjemmebane i Norge har han spilt for Alta og Tromsø ved siden av RBK.

Takker familien

– Jeg skylder alle som har vært en del av tiden min i fotballen en stor takk, og spesielt familien min som alltid har gitt meg uforbeholden støtte, skriver Reginiussen.

Under Instagram-innlegget der han annonserer avgjørelsen om å legge opp, hyller en rekke idrettsprofiler midtstopperbautaen og hans karriere.

«Legende», skriver Erling Braut Haaland.

«You'll Never Walk Alone, Tore», heter det i hilsenen fra St. Paulis offisielle konto.

