Supporterne med nytt grep før Qatar-avstemning – NFF reagerer sterkt

20. juni skal fotballen samles til et ekstraordinært forbundsting for å ta stilling til det betente boikottspørsmålet. NFF har signalisert at det er ønskelig at deltakerne møtes fysisk.

Forkjemperne for en boikott av neste års fotball-VM i Qatar, blant dem Norsk Supporterallianse, har hevdet at reiserestriksjoner som følge av viruspandemien og reisekostnader kan hindre mindre klubber i å delta.

Nå har supportergrupperingen tatt initiativ til at personer bosatt i Oslo-området kan representere klubber som ikke ser seg i stand til å være til stede på tinget. Alliansen oppfordrer klubber som er forhindret fra å delta til å ta kontakt.

– Dette er et svar på at NFF gikk ut på fredag og sa at de ønsket et fysisk fotballting 20. juni. Det er fortsatt pandemi. Vi oppfordres til ikke å reise unødvendig. I tillegg er det en del breddeklubber som har hatt lite inntekt og kanskje ikke har mulighet til å fly en person til Oslo for å fortelle hvor klubben står i et slikt ja/nei-spørsmål, sier Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse (NSA) til TV 2.

Han kaller NFFs ambisjon om fysisk oppmøte på tinget «en åpenbar obstruksjon av medlemsdemokratiet».

– Nå bruker vi det samme medlemsdemokratiet for å gi breddeklubbene en helt lovlig representant som kan avlegge deres stemme, sier Posse Sandboe.

I Norges Fotballforbund reagerer man skarpt på grepet som nå er tatt fra supporterhold.

– At det mobiliseres i enkeltsaker før et forbundsting, er ikke uvanlig. Likevel er det neppe i tråd med regelverkets intensjon å skaffe seg stemmer ved å tilby medlemskap for så å få lov til å representere klubben på tinget. Det er veldig spesielt og på grensen til misbruk av idrettsdemokratiet. Men det er ikke ulovlig, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

