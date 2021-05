Juventus trues med utkastelse fra Serie A

ntbsport

Juventus er den eneste italienske klubben som er igjen i prosjektet etter at Inter og Milan ga seg. De seks engelske klubbene som var med på opprettelsen av den europeiske superligaen, samt spanske Atlético Madrid, trakk seg også raskt ut.

Juventus, Barcelona og Real Madrid har imidlertid ikke villet avslutte superligaprosjektet.

– Reglene er klare. Om Juventus fortsatt er en del av superligaen når vi kommer til neste sesong, kan de ikke delta i Serie A, sier fotballpresident Gabriele Gravina til radiokanalen Kiss Kiss.

– Det ville vært trist for fansen, men regler er regler. Og de gjelder for alle, fortsetter Gravina.

Juventus-president Andrea Agnelli var blant initiativtakerne til superligaen, og han var også blant dem som måtte tåle hardest kritikk etter lanseringen.

Agnelli måtte også erkjenne at det «beviselig ikke er tilfelle» at superligaen kunne bli en realitet slik den var planlagt. Men han har fastholdt at han er overbevist om «skjønnheten i prosjektet» og antydet at et tilsvarende prosjekt kan lykkes på et senere tidspunkt.

