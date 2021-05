Viking utspilte Brann i Stavanger

ntbsport

Spesielt i 1. omgang var det klasseforskjell på lagene. Viking tok hevd på Branns banehalvdel i store deler av 1. omgang og skapte sjanser i bøtter og spann.

Brann må takke målvakten Håkon Opdal for at det kunne sett styggere ut i målprotokollen før det hadde gått et kvarter.

Det var islendingen Samúel Fridjónsson som scoret det forløsende 1-0-målet etter 19 minutter. Han kom alene igjennom og satte ballen i mål med et lavt skudd under Opdal.

Brann kom til sine sjanser i kampen på et par cornere i 1. omgang, og Daouda Bamba satte 1-1 mot spillets gang tre minutter før pause da han fikk satt hodet på Petter Strands corner.

Burde holdt nullen

– For 50 år siden debuterte Erik Johansen (legendarisk målvakt) for Viking med å holde nullen i 5-0-seiren mot Brann. Jeg fikk en melding fra ham før kampen hvor han minte meg på akkurat det, sa Viking-målvakt Iven Austbø til Eurosport.

Etter 65 minutter ble Veton Berisha spilt igjennom i midten av Kevin Kabran, og 27-åringen gjorde ingen feil alene mot Opdal da han satte 2-1-målet.

Brann hadde noen gode muligheter mot slutten av kampen, men ti minutter før slutt presset Berisha stopperen Ole Didrik Blomberg til å sette ballen i eget mål på innlegget fra Fredrik Torsteinbø til 3-1.

– Jeg synes at det var pasningene som gjorde det. Vi spilte en veldig bra 1. omgang, mens det sto og vippet litt i 2. omgangen, sa Berisha til Eurosport og innrømmet at han burde har scoret 3-1-målet selv.

I karantene

Brann måtte unnvære Kasper Skaanes som hadde vært god i oppkjøringen. Han fikk ikke spille på grunn av koronasmitte hos en nærkontakt. Hurtigtestene i forkant av kampen var derimot alle negative blant alle de involverte.

– Vi tok ikke vare på det. Det er kjekt å komme i gang med serien igjen, men spillet vårt stemte ikke. Vi må hjem og jobbe å se hva vi kan gjøre bedre, sa Kristoffer Barmen.

Kåre Ingebrigtsen har kort tid for Brann tar imot Vålerenga allerede til onsdag

Viking har tydeligvis holdt bråket rundt sparkingen av Bjarne Berntsen utenfor treningsfeltet. Under ledelse av Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen har laget fått en solid start.

Vikings neste kamp er borte mot Rosenborg 13. mai. Den går også uten Zlatko Tripic. Han ankom Stavanger onsdag i forrige uke og er fortsatt i karantene.

(©NTB)